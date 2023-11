Ανοίγει ο… δρόμος για Πετρούσεφ και Ολυμπιακό

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική, οι Σακραμέντο Κινγκς λύνουν το συμβόλαιο του Σέρβου φόργουορντ/σέντερ, με τους “ερυθρόλευκους” να είναι η πρώτη επιλογή για τον 23χρονο.

Οι Σακραμέντο Κινγκς αναμένεται να αποδεσμεύσουν τον Φιλίπ Πετρούσεφ σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, με τον Ολυμπιακό να περιμένει πλέον τον 23χρονο σέντερ, αφού πρώτα κλείσει κι η τελευταία χαραμάδα πιθανότητας να μείνει στο ΝΒΑ -εντός των επόμενων 48 ωρών.

ESPN Sources: The Sacramento Kings are waiving F Filip Petrusev, who’s expected to sign a deal overseas. The Kings plan to hold open the 15th roster spot for the foreseeable future. Petrusev, 23, appeared in two games for Kings.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 25, 2023