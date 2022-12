Ανατροπή οκτάδας για την Μπασκόνια

Η ομάδα του Πεναρόγια κέρδισε με 83-78 την αντίστοιχη του Αταμάν, σε ένα παιχνίδι, που φαινόταν χαμένο στο πρώτο ημίχρονο, όμως κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας να πάρει ένα σπουδαίο διπλό και να προσπεράσει την Εφές στη βαθμολογία.

Η Μπασκόνια επικράτησε με 83-78 της Αναντολού Εφές στη Τουρκία, σε ένα παιχνίδι, φαινόταν χαμένο σε όλο το πρώτο μέρος, στο οποίο ήταν πίσω με διψήφιες διαφορές, όμως το τρίτο δεκάλεπτο αποτέλεσε έναρξη αντεπίθεσης για τους νικητές, που ανέβηκαν στην 6η θέση, αφήνοντας στην 7η τους ηττημένους.

Κορυφαίος για την Εφές ήταν ο Βασίλιε Μίσιτς με 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ από κοντά ακολούθησε και ο Κλάιμπερν, με 15 πόντους. Για τους νικητές ήταν ξανά εξαιρετικός ο Χάουαρντ με 19 πόντους, ενώ 18 πρόσθεσε ο Μαρίνκοβιτς.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση, με τον Μίσιτς να “κόβει” και να “ράβει” εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της Μπασκόνια να βγάλει άμυνες και προηγήθηκε με 16-7, μόλις στα 3:40”. Το time-out του Πεναρόγια έδειξε αρχικά να επαναφέρει τους παίκτες του, οι οποίοι μάζεψαν τη διαφορά στο -5 με προσπάθειες του Τόμπσον (18-13 στο 5′). Η αστοχία των παικτών του Αταμάν, επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πλησιάσουν, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-21 και την Μπασκόνια να τρέχει επιμέρους 7-14, μετά το time-out του Ισπανού τεχνικού.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν και πάλι εντυπωσιακά και έτρεξαν επιμέρους σκορ 13-3 στα πρώτα πέντε λεπτά, με τους Μίσιτς και Κλάιμπερν να αναλαμβάνουν δράση (36-24 στο 15′). Η Μπασκόνια προσπάθησε να αντιδράσει εκ νέου με τον Χάουαρντ να “ξυπνάει” και να πετυχαίνει επτά συνεχόμενους πόντους, όμως βρήκε απέναντί του έναν εκπληκτικό Μ’Μπαγιέ, που έφτασε τα 3/4 τρίποντα (44-33 στο 18′), με το ημίχρονο να κλείνει στο 46-36.

See the basket?

See the BIG hand of Beaubois as he gets the rejection ⛔ #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lEzHcR3mRY

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 14, 2022