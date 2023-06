Ανακοίνωσε τον Χάντερ η Ζενίτ

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης γνωστοποίησε την απόκτηση του έμπειρου σέντερ που πέρασε από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο παρελθόν.

Στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βινς Χάντερ για τα επόμενα δυο χρόνια, όπως έκανε γνωστό η ρωσική ομάδα με επίσημη ανακοίνωσή της.

Ο Χάντερ, που στο παρελθόν πέρασε τόσο από τον Παναθηναϊκό, όσο και από την ΑΕΚ, φέτος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της VTB League με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν, μετρώντας 10,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα κατά μέσο όρο ανά ματς.//Γ.

Basketball club Zenit and American center Vince Hunter have signed a two-year contract.

The player will wear a jersey with a number 32 on the back of it.

Welcome to Saint Petersburg, Vince! ✊🏽 pic.twitter.com/o5JXHugkK0

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) June 27, 2023