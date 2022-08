Αμερικανική Πρεσβεία: «Πάμε Ελλάδα» (video)

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ εξέφρασε τη στήριξή της στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Εθνική μπάσκετ της Τουρκίας.

Η αμερικανική Πρεσβεία ανάρτησε ένα ιδιαίτερο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξέφρασε τη στήριξή της στην Εθνική μας ομάδα μπάσκετ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εν όψει του φιλικού παιχνιδιού με την Τουρκία, στην τελευταία ημέρα του τουρνουά “Ακρόπολις”.

Στον τίτλο του βίντεο, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: “Όλα τα βλέμματα είναι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο απόψε. Πάμε Ελλάς!”.

Δείτε το:

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς 🇬🇷🏀 @HellenicBF #acropolistournament #Greekbasketball pic.twitter.com/BNlGITIfDi

— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) August 19, 2022