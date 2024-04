Ο 35χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Φοίνιξ Σανς και θα αποτελέσει μέλος των Ήλιων”, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου!

Ο Τόμας επιστρέφει στον οργανισμό της Αριζόνα, μετά από εννέα χρόνια και τη σεζόν 2014/15!

Τον περασμένο μήνα, ο Τόμας πήρε την απόφαση να αγωνιστεί στη G-League ώστε να αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό και να διεκδικήσει μια θέση στο ΝΒΑ.

OFFICIAL: Suns sign Isaiah Thomas for remainder of season. pic.twitter.com/MUp79rKO8m

— Phoenix Suns (@Suns) April 9, 2024