Στον… αέρα Τυνησία και Ιράν, τρεις εβδομάδες πριν το Μουντιάλ

Με μόλις 20 ημέρες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, οι εξελίξεις αναφορικά με τις ομάδες που θα πάρουν μέρος είναι συνταρακτικές, μιας και δύο θέσεις δεν είναι… σίγουρες την ώρα που έχουν ήδη εμφανιστεί αρκετοί “μνηστήρες”.

Το Μουντιάλ του 2022 φαίνεται πως έχει ξεκινήσει… λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, τουλάχιστον παρασκηνιακά. Η FIFA βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε δύσκολη θέση, μιας και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποβάλει έως και δύο χώρες από τη διοργάνωση. Βέβαια, αυτό αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, καθώς βρισκόμαστε σε απόσταση “μιας ανάσας” από τη σέντρα.

Ο λόγος για την Τυνησία και το Ιράν, χώρες που για διαφορετικούς λόγους είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κυρώσεις από την παγκόσμια ομοσπονδία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, αιτία για το κράτος της Βόρειας Αφρικής φέρεται να είναι, η δήλωση του υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού, Καμέλ Ντεγίς, περί «διάλυσης ομοσπονδιακών γραφείων». Η FIFA έχει ήδη ζητήσει διευκρινήσεις αναφορικά με τις βουλές της τυνησιακής κυβέρνησης, ειδάλλως απειλεί με τιμωρίες για την εθνική ομάδα, αλλά και τους συλλόγους της χώρας. Η πολιτική της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν επιτρέπει κρατικές παρεμβάσεις στα ποδοσφαιρικά “όργανα” κάθε χώρας.

FIFA has warned Tunisia that they could be excluded from next month's World Cup in Qatar 😳 #BBCFootball

Για το Ιράν η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, μιας και οι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό είναι δύο. Ο πρώτος αφορά την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς της κυβέρνησης της χώρας. Ο δεύτερος αφορά την ενίσχυση της Ρωσίας στον πόλεμο με οπλικό υλικό. Μάλιστα, για τη δεύτερη αιτία, η Ουκρανία έχει ήδη καταθέσει επίσημο αίτημα στη FIFA, ζητώντας τον αποκλεισμό της ασιατικής χώρας.

Ukraine FA to make request to FIFA to consider excluding Iran from the World Cup in Qatar. Iran believed to be supplying weapons to Russia. Also breaking FIFA laws on human rights and discrimination

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) October 31, 2022