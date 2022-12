Πρόταση γάμου την ώρα του μικρού τελικού!

Μια πολύ όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της μάχης για την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Ένα Μουντιάλ που τα έχει όλα. Πάθος, συγκίνηση, χαρά, νεύρα. Οι θεατές του μικρού τελικού βρέθηκαν μπροστά σε μια πολύ όμορφη σκηνή, όταν Μαροκινός έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκείνη είπε το ναι, με τους φιλάθλους που ήταν μπροστά να απαθανατίζουν τη στιγμή.//

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Scrap the footy, marriage proposal instead. And she said yes! Two very happy #Morocco fans… & everyone around them too. #MAR pic.twitter.com/qQa5k6yRyI

— John McAuley (@_JMcAuley) December 17, 2022