Ο Μέσι σήκωσε το τρόπαιο με… μανδύα

Ο Εμίρης του Κατάρ, πρόσφερε στον Αργεντινό σούπερ-σταρ μία από τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του, με την οποία ο Λέο σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Λιονέλ Μέσι, ήταν ξανά εκ των πρωταγωνιστών για να κατακτήσει η Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο, στη διαδικασία των πέναλτι με αντίπαλο τη Γαλλία.

Στους πανηγυρισμούς των Αργεντινών, ο Λέο φορά μία από τις παραδοσιακές φορεσιές του Κατάρ, που του χάρισε δευτερόλεπτα πριν την απονομή ο Εμίρης της χώρας. Είναι αραβική ενδυμασία και ονομάζεται bisht και σίγουρα θα μνημονεύεται για χρόνια, καθώς με αυτή σήκωσε στον αέρα το βαρύτιμό τρόπαιο, ο αρχηγός της “αλμπισελέστε“.//

Δείτε το στιγμιότυπο:

#Qatar2022 : #Messi wears Arabian cloak – or bisht – as he celebrates winning #FIFAWorldCup after #ArgentinaVsFrance final #كاس_العالم #ميسي #بِشْت pic.twitter.com/5m5a0xLuVk

— sebastian usher (@sebusher) December 18, 2022