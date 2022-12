(Εμπα)πέρασε στους “8” η Γαλλία

Οι “τρικολόρ” συνεχίζουν να… αγνοούν την κατάρα των παγκόσμιων πρωταθλητών και προκρίθηκαν στα προημιτελικά, επικρατώντας με 3:1 της αξιόμαχης Πολωνίας στο “Al Thumama Stadium”. Μία ακόμη μεστή εμφάνιση από τον σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος έφτασε τα 9 γκολ σε Μουντιάλ, ενώ ο Ολιβιέ Ζιρού (ξανά)έγραψε ιστορία.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Στο πρώτο 10λεπτο της αναμέτρησης η Γαλλία είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε διαρκώς να “απειλήσει” την πολωνική άμυνα από τα άκρα. Στο 13′, ο Τσουαμενί δοκίμασε ένα δυνατό, μακρινό σουτ, με τον Σέζνι να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να αποκρούει. Στο 17ο λεπτό ο Ουσμάν Ντεμπελέ πραγματοποίησε έξοχη ατομική ενέργεια, όμως το σουτ του ήταν αδύναμο και ο Πολωνός γκολκίπερ μπλόκαρε με άνεση. Στο 21′, η Πολωνία απείλησε για πρώτη φορά, με τον Λεβαντόφσκι να επιχειρεί ένα δυνατό σουτ, το οποίο πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Στο 22′, ο προωθημένος Κουντέ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Σέζνι, όμως ο 32χρονος τερματοφύλακας είπε και πάλι “όχι”. Στο 29ο λεπτό η Γαλλία έχασε τεράστια ευκαρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γκριεζμάν βρήκε τον Ντεμπελέ στην περιοχή, ο οποίος σέντραρε παράλληλα και ο Ζιρού δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας. Στο 35′, ο Εμπαπέ… ταλαιπώρησε την πολωνική άμυνα, ωστόσο το διαγώνιο σουτ του έδιωξε σε κόρνερ ο Σέζνι. Στο 38ο λεπτό οι Πολωνοί έχασαν τριπλή ευκαιρία. Ο Μπερεζίνσκι γύρισε στην περιοχή, ο Ζιελίνσκι έκανε δύο σουτ, το πρώτο πάνω στον Γιορίς, το δεύτερο στον Τεό Ερναντέζ, ενώ στη συνέχεια ο Βαράν σταμάτησε πάνω στη γραμμή το σουτ του Καμίνσκι. Στο 44′, οι Γάλλοι πήραν το προβάδισμα. Ο Εμπαπέ έβγαλε τετ α τετ τον Ζιρού, με έξοχη πάσα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν αστόχησε και έκανε το 1:0. Στο 45+1′, ο Καμίνσκι μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του κόντραρε στον Κουντέ και πέρα λίγο άουτ.

A record-breaking goal from Giroud gives France the lead.#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022