Έφυγε με… ψηλά το κεφάλι το Καμερούν

Η “σελεσάο” έπεσε πάνω… τείχος που ονομάζεται Επασί και ο Αμπουμπακάρ “λύτρωσε” το σύνολο του Ριγκομπέρτ Σονγκ, το οποίο επικράτησε με 1:0 στην τελευταία αγωνιστική του Ζ’ ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Τίτε έβαλε στο παιχνίδι πολλές… ρεζέρβες, όμως η ομάδα του πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση στους “16”, εν αντιθέσει με τα “αδάμαστα λιοντάρια” τα οποία επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ

Το πρώτο 15λεπτο κύλησε χωρίς κάποια μεγάλη φάση για τις δύο ομάδες, με τη Βραζιλία να έχει την κατοχή της μπάλας. Στο 16′, ο Φρεντ βρήκε τον Μαρτινέλι στην περιοχή, όμως η κεφαλιά του νεαρού επιθετικού κατέληξε στην αγκαλιά του Επασί. Στο 24ο λεπτό ο Φρεντ πήρε την μπάλα στην περιοχή κι επιχείρησε ένα γυριστό σουτ το οποίο πέρασε άουτ. Στο 38′, ο Άντονι πήρε την μπάλα στα όρια της περιοχής, όμως το πλασέ του δεν ανησύχησε τον Επασί, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά. Στο 45+3′, το Καμερούν απείλησε για πρώτη φορά την εστία του Έντερσον, ο οποίος απέκρουσε με δυσκολία τη σκαστή κεφαλιά του Εμπεμό.

