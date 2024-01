Με Γιόβετιτς στην κορυφή στη Λαμία

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Κάρλος Καρβαλιάλ για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο “Αθ. Διάκος” (17:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) για την 16η αγωνιστική της Super League, με τον Πορτογάλο τεχνικό να δίνει φανέλα βασικού στον Μαυροβούνιο επιθετικό.

Χωρίς εκπλήξεις στο αρχικό του σχήμα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στη Φθιώτιδα, στο πρώτο του παιχνίδι για το 2024. Οι “ερυθρόλευκοι” στη Λαμία θα έχουν στην κορυφή τον Στέφαν Γιόβετιτς, καθώς απουσιάζει λόγω Κόπα Άφρικα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ τραυματίας είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Διαθέσιμος είναι ο Φραν Ναβάρο και μένει να φανεί αν θα κάνει το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Φορτούνης, Ποντένσε, Μασούρας, Γιόβετιτς.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #LAMOLY #Stoiximan pic.twitter.com/N0UHwU6Fws

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 3, 2024