Επίσημα στο “τριφύλλι” ο Γκουντάιτις (video)

Ο Παναθηναϊκός ενισχύει τη ρακέτα του, καθώς ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 29χρονου Λιθουανού σέντερ.

Παίκτης των “πρασίνων” και με τη “βούλα” θεωρείται πλέον ο Αρτούρας Γκουντάιτις, με το “τριφύλλι” να ανακοινώνει την προσθήκη του. Η μετακίνηση του 29χρονου σέντερ στον Παναθηνα είχε γίνει γνωστή, καθώς οι δυο πλευρές είχαν έρθει ήδη σε προφορική συμφωνία.

Aυτή ήταν και η έβδομη μεταγραφική κίνηση των “πρασίνων”, μετά τους Πάρις Λι, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Μάριους Γκριγκόνις, Νέιτ Ουόλτερς, Ντέρικ Ουίλιαμς και Άντριου Άντριους.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Αρτούρας Γκουντάιτις για ένα χρόνο.

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις γεννήθηκε στην πόλη Klaipėda της Λιθουανίας στις 19 Ιουνίου 1993, έχει ύψος 2.08μ. και αγωνίζεται στη θέση «5». Το 2015 επιλέχθηκε στο Νούμερο 47 του NBA Draft από τους Philadelphia 76ers.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην LCC Klaipėda και στη συνέχεια (2013) μεταπήδησε στην Zalgiris Kaunas. Μαζί της κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Λιθουανίας, ενώ παράλληλα αγωνίστηκε και στην Euroleague. Στη δεύτερή του σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης μέτρησε 6.6 πόντους και 2.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στις 2 Ιουλίου 2015 πήρε μεταγραφή για τη Lietuvos Rytas, όπου και παρέμεινε για μία διετία κατακτώντας το Κύπελλο του 2016. Μαζί της έπαιξε στο Eurocup και τη σεζόν 2016-2017 είχε 13.2 πόντους, 8.3. ριμπάουντ και 1.9 κοψίματα κατά μέσο όρο.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 πήρε μεταγραφή για την Olimpia Milan με την οποία επέστρεψε στην Euroleague. Στην ιταλική ομάδα παράμεινε για τρία χρόνια κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο Super Cup. Στην καλύτερη σεζόν του εκεί (2018-2019) μέτρησε 14.8 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 1 τάπα στην ιταλική λίγκα και 12.5 πόντους, 7.1 ριμπάουντ και 1 κόψιμο κατά μέσο όρο.

Στις 10 Ιουλίου 2020, ο Γκουντάιτις υπέγραψε στη ρωσική Zenit S Petersburg. Τη σεζόν 2020-21, μέτρησε σε 17 αγώνες στην Euroleague 9.7 πόντους και 4.0 ριμπάουντ, ενώ στην VTB League είχε 11.1 πόντους και 4.6 ριμπάουντ ανά αγώνα. Τον Μάρτιο του 2022 αποχώρησε από την Zenit και υπέγραψε με την ιταλική Napoli ως το τέλος της σεζόν, έχοντας 7.4 πόντους και 5.3 ριμπάουντ σε 7 αγώνες.

Το 2015 ο Γκουντάιτις έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Λιθουανίας, ενώ το 2017 συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχοντας κατά μέσο όρο 4.8 πόντους και 2.5 ριμπάουντ.

Γκουντάιτις στο Paobc.gr: «Ήταν ένας μεγάλος στόχος ζωής να φορέσω μια μέρα τη φανέλα του Παναθηναϊκού»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ο Αρτούρας Γκουντάιτις εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής και τόνισε πως το να φορέσει μια μέρα την πράσινη φανέλα και να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο του «τριφυλλιού» ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους της ζωής του. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές του στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα.

«Σίγουρα, το να είμαι μέλος μιας μεγάλης ομάδας με απίστευτη ιστορία, ίσως τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, αποτελεί τεράστια τιμή. Νιώθω υπέροχα γι’ αυτό και ειλικρινά σας λέω ότι ένας από τους μεγάλους στόχους της ζωής μου ήταν να φορέσω μια μέρα τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο δέρμα μου έχοντας στο πλευρό μου αυτούς τους οπαδούς», τόνισε αρχικά και στάθηκε στα μηνύματα που έχει λάβει από τους φίλους της νέας του ομάδες: «Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα από φιλάθλους του Παναθηναϊκού στα social media και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά. Η θετική ενέργεια φέρνει μόνο καλά αποτελέσματα. Τα λέμε στο ΟΑΚΑ».

Σχετικά με τους προσωπικούς και ομαδικούς στόχους εν όψει της νέας σεζόν, ο Λιθουανός σέντερ σημείωσε: «Πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό αυτή τη χρονιά, να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ξεχωριστός. Στόχος μας είναι να είμαστε ενωμένοι μέσα στο παρκέ, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και θα κάνω τα πάντα προκειμένου να το καταφέρουμε».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Αρτούρας Γκουντάιτις έστειλε τις ευχές του στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα: «Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αλλά να είστε δυνατοί, να μείνετε ενωμένοι και να έχετε πίστη. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου όλα να πάνε καλά».

Welcome to the family, Arturas Gudaitis! 🤝

We’re so happy you’re here!@GudaitisAG 💚#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/0MYnLEwr7C

— Panathinaikos BC (@paobcgr) July 20, 2022