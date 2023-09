Απίστευτο: Με κεφαλιά στο 90+5′ ο τερματοφύλακας Προβεντέλ χάρισε το βαθμό στη Λάτσιο

Οι “λατσιάλι” λυτρώθηκαν κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο τερματοφύλακάς τους ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά και χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Το βράδυ στη Ρώμη ήταν μαγικό και βγαλμένο από τη μαγεία του Champions League! Η Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν μια ανάσα μακριά από τη νίκη στην πρεμιέρα της στον 5ο Όμιλο του Champions Lague, από το γκολ του Μπάριος στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά η Λάτσιο απάντησε με έναν απροσδόκητο ήρωα.

Αυτός ήταν ο τερματοφύλακάς της, Ιβάν Προβεντέλ, ο οποίος άφησε την εστία του και προωθήθηκε σε κόρνερ που είχε κερδίσει η ομάδα του στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, για να πάρει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Λουίς Αλμπέρτο και να εκτελέσει τον Γιαν Όμπλακ, γράφοντας το 1-1 στην τελευταία φάση του αγώνα, γνωρίζοντας μάλιστα την αποθέωση από το… φλεγόμενο “Ολίμπικο”.

