«Βαριά» ποινή στον Αλόνσο, χάνει την 6η θέση

Αλλαγή δεδομένων στο Grand Prix Αυστραλίας, λίγες ώρες μετά το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Φερνάντο Αλόνσο δέχθηκε ποινή διέλευσης που μεταφράστηκε σε 20 δευτερόλεπτα στο συνολικό του χρόνο και έχασε την 6η θέση που είχε κατακτήσει.

Fernando Alonso has been demoted to P8 after being given a 20-second penalty for the late-race incident involving George Russell.

He has also been handed three penalty points.#F1 #AusGP pic.twitter.com/gmKniEFACq

— Formula 1 (@F1) March 24, 2024