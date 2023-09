Poleman ο Σάινθ με τη Ferrari στην Μόντσα

Ταχύτερος αναδείχθηκε στις κατατακτήριες δοκιμές ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος πέρασε στο… φινάλε τον Μαξ Φερστάπεν. Τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρ, στο… πόδι όλοι οι Tifosi!

Η Ferrari έκανε το αυτό που όφειλε το Σάββατο, με τον Ισπανό οδηγό να “κλέβει” τον γύρο από τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος “έκλεψε” αυτόν του Σαρλ Λεκλέρ και κατά αυτόν τον τρόπο, η ιταλική κόκκινη Scuderia έκανε το 1-3.

To Q1

Ταχύτερος στο πρώτο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών ήταν ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, με χρόνο 1:21.573, ενώ έκπληξη αποτέλεσε ξανά ο Αλεξάντερ Άλμπον, όντας στην δεύτερη θέση, με 0.088 δευτερόλεπτα μακριά από τον πρώτο.

Για την Ferrari, σε αυτό το session γρηγορότερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ, με τον τρίτο ταχύτερο γύρο, ενώ ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος ήταν κορυφαίος στο FP2 και στο FP3, ολοκλήρωσε 7ος.

Αρνητικό πρόσημο σημειώνεται για την Alpine, η οποία γιόρτασε την τρίτη θέση στο βάθρο της Ολλανδίας, με τον Πιέρ Γκασλί, αλλά είδε τους δύο Γάλλους οδηγούς της να προκρίνονται στην 17η και 18η θέση, με τους Γκασλί και Οκόν αντίστοιχα.

Εκτός Q1 οι (από τον 16ο έως τον 20ο): Γκουάνγιου Ζου, Πιέρ Γκασλί, Εστεμπάν Οκόν, Κέβιν Μάγκνουσεν, Λανς Στρολ.

The two Alpines are knocked out of qualifying!

❌ OUT IN Q1 ❌

16. Zhou

17. Gasly

18. Ocon

19. Magnussen

20. Stroll #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/oAKgIvx38x

— Formula 1 (@F1) September 2, 2023