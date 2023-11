Ο Λεκλέρ “έπιασε” τον Λάουντα

Ο Μονεγάσκος πιλότος της Scuderia Ferrari όχι μόνο ισοφάρισε το ρεκόρ των pole position του Αυστριακού θρύλου, αλλά είναι και έτοιμος να το… προσπεράσει.

Ο Σαρλ Λεκλέρ είναι κάτοικος του Μαρανέλο από το 2019, όταν και έγινε το αγαπημένο παιδί των “Tifosi”, μετά τις back2back νίκες στο Σπα, αλλά και στην… Μόντσα. Ο 26χρονος πιλότος μοίρασε πάλι χαμόγελα στην Ιταλία, η οποία δεν είχε μείνει ικανοποιημένη από τους Φερνάντο Αλόνσο και Σεμπάστιαν Φέτελ, από τις προηγούμενες θητείες τους.

Μπορεί η Ferrari να μην έχει προσφέρει ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο στους οδηγούς της, το οποίο θα πρωταγωνιστεί, ειδικά στον Μονεγάσκο, αλλά με κάποιον τρόπο βρίσκει την ευκαιρία για να εισπράττει μερικά καλά αποτελέσματα, ακόμη και στις χειρότερες σεζόν. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τις πολύ καλές στρατηγικές του ιταλικού κολοσσού στο πλαίσιο των κατατακτήριων δοκιμών, σε συνεργασία με τον Λεκλέρ, που είναι… σπεσιαλίστας τα Σάββατα.

Πιο συγκεκριμένα, με την pole στο Λας Βέγκας, ο 26χρονος αποκόμισε τον 23ο τίτλο του poleman και “έπιασε” τον Νίκι Λάουντα, άλλοτε πιλότος και τρις παγκόσμιο πρωταθλητής (δύο φορές με την Ferrari – 1975 και 1977). Για την ακρίβεια, πλέον είναι στην 3η θέση των οδηγών με τις περισσότερες pole για την Ferrari και στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι θα έχει την ευκαιρία να “σκαρφαλώσει” στην 2η θέση, όντας πίσω μονάχα από τον Μίκαελ Σουμάχερ.//ΓΚ.

Pole position for @Charles_Leclerc at the #AbuDhabiGP today will see him overtake Niki Lauda as the driver to have taken the second-most poles with @ScuderiaFerrari! #F1 pic.twitter.com/wvbOZalTvo

— Lights Out ●●●●● (@LightsOutF1Blog) November 25, 2023