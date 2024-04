Ο Φερστάπεν επέστρεψε στις νίκες στην Σουζούκα

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, επέστρεψε στις νίκες, καθώς πρώτευσε στο ιαπωνικό Grand Prix της Formula 1.

H Red Bull έκανε το «1-2», αφού δεύτερος τερμάτισε ο Μεξικανός «ομόσταυλος» του Ολλανδού, Σέρζιο Πέρες.

Ο αγώνας στην πίστα της Σουζούκα, που ήταν ο τέταρτος από τους 24 του εφετινού πρωταθλήματος, άρχισε… επεισοδιακά, όταν οι Williams του Αλεξ Αλμπόν και η RB του Ντάνιελ Ρικιάρντο συγκρούσθηκαν στον πρώτο γύρο, προκαλώντας την κόκκινη σημαία και μια καθυστέρηση 30 λεπτών, ενώ τα συντρίμμια καθαρίστηκαν αμέσως, με τους δύο οδηγούς να μην παθαίνουν το παραμικρό.

Δύο εβδομάδες μετά την απροσδόκητη αποχώρηση του στον αγώνα της Μελβούρνης, ο νεαρός Ολλανδός πήρε μια άτυπη… εκδίκηση, από τον Κάρλος Σάϊνθ (σ.σ. είχε νικήσει στην Αυστραλία), ο οποίος τερμάτισε στην τρίτη θέση.

«Ηταν ένας πολύ όμορφος αγώνας, το μονοθέσιο γίνεται όλο και καλύτερο», είπε με νόημα ο Φερστάπεν στο ραδιόφωνο της ομάδας, ενώ ο Σάϊνθ, ο οποίος χρησιμοποίησε πιο φρέσκα ελαστικά στα τελευταία στάδια του αγώνα για να προσπεράσει τον «ομόσταυλο» του στην Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, σχολίασε: «Ηταν δύσκολα εκεί έξω».

Ο Λάντο Νόρις με McLaren τερμάτισε πέμπτος με το «ζευγάρι» της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Λιούις Χάμιλτον να τερματίζουν στην έβδομη και ένατη θέση, αντίστοιχα.

