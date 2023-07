Νέος διευθυντής στη Williams!

Ο Πατ Φράι της Alpine είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της βρετανικής ομάδας, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Παρασκευής (28/07), μετά τον Φρανσουά-Χαβιέ Ντεμασό.

Ο Γάλλος μηχανικός άφησε το τεχνικό τμήμα της Williams προ λίγων μηνών και ο Τζέιμς Φόουλς, επικεφαλής της ομάδας, έψαχνε να γεμίσει το… κενό. Ωστόσο, η έρευνά του τερμάτισε με την συμφωνία του με τον Πατ Φράι, ο οποίος θα αναλάβει και τα χρέη του “Chief Technical Officer” στην Williams την 1η Νοεμβρίου του 2023. Τον ίδιο ρόλο έχει και στην Alpine, από τις αρχές του 2020. Βέβαια, έχει διατελέσει ξανά μέλος της, το 1987-1993, όταν η ομάδα λεγόταν ακόμα Benetton.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πατ Φράι:

«Είμαι ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της Williams Racing ως “Chief Technical Officer”. Η ομάδα έχει πλούσια κληρονομιά στη Formula 1 και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω στη μελλοντική της επιτυχία.

Πιστεύω στην δυνατότητες και, μαζί, θα αγωνιστούμε για την κορυφή εντός και εκτός πίστας».//ΓΚ

Welcoming Pat Fry as our new Chief Technical Officer! 🤝

— Williams Racing (@WilliamsRacing) July 28, 2023