Με σφοδρή σύγκρουση του Σάινθ πραγματοποιήθηκε το FP2

Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari βρέθηκε στις μπαριέρες με… τρομακτικό τρόπο, θέτοντας σε παύση τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, με την επανέναρξη να δείχνει το ομόσταυλό του ως ταχύτερο από όλους.

Το Free Practise 2 ολοκληρώθηκε, με τον 26χρονο πιλότο της ιταλικής ομάδας να βρίσκεται στην κορυφή του γυρολογίου, με τους Λάντο Νόρις και Μαξ Φερστάπεν να τον ακολουθούν, ολοκληρώνοντας το “άτυπο” βάθρο. Ωστόσο, νωρίτερα, ο Κάρλος Σάινθ βρέθηκε εκτός πίστα, προσκρούοντας στις μπαριέρες με… αρκετά χιλιόμετρα.

Πιο συγκεκριμένα, o Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari, στα πρώτα δέκα λεπτά των δεύτερων ελεύθερων δοκιμαστικών, βρέθηκε να καταλήγει εκτός ορίων της πίστα του Άμπου Ντάμπι. Για την ακρίβεια, ο Σάινθ “έφυγε” με πολλά χιλιόμετρα, κάνοντας τετ-α-κε και ρίχνοντας το μονοθέσιό του στον “τεχνητό” τοίχο της Formula 1. Το ιταλικό αυτοκίνητο καταστράφηκε σε μερικά σημαία, όντας στην αμμοπαγίδα, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει στο session ή έστω να οδηγήσει το μονοθέσιο μέχρι τα pit.

Έτσι, η διαδικασία τέθηκε σε μικρή παύση και ξεκίνησε για δεύτερη φορά μετά από λίγη ώρα.//ΓΚ

A scary moment for Carlos Sainz who finds the barriers at Turn 3 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/QSH6LwIcZW

— Formula 1 (@F1) November 24, 2023