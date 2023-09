Γυναίκα σε μονοθέσιο F1 μετά από 5 χρόνια

Η ομάδα της Aston Martin επιβεβαίωσε πως η πρέσβειρα οδηγός της, Τζέσικα Χόκινς, ολοκλήρωσε μια δοκιμή για αυτούς την περασμένη εβδομάδα, και έγινε η πρώτη γυναίκα που οδηγεί ένα σύγχρονο μονοθέσιο της F1 μετά από πέντε χρόνια.

Η 28χρονη ολοκλήρωσε 26 γύρους στο Hungaroring την περασμένη Πέμπτη (21/9) με την AMR21, το αγωνιστικό αυτοκίνητο της ομάδας από το 2021. Η Χόκινς είναι πρώην οδηγός της W Series, πρωταθλήτρια καρτ στη Μεγάλη Βρετανία και μέλος της Aston Martin τα τελευταία χρόνια.

Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να υποστηρίξει την είσοδο της ομάδας στη γυναικεία σειρά της F1, την F1 Academy την επόμενη σεζόν, όπου και οι 10 ομάδες θα έχουν από μία οδηγό και θα έχουν ένα μονοθέσιο στη διάθεσή τους. Η Χόκινς προετοιμάστηκε για τη συγκεκριμένη δοκιμή στον προσομοιωτή της Aston Martin, καθώς ο διευθυντής προγράμματος εξέλιξης της ομάδας, Ρόμπερτ Σάτλερ, είπε ότι διέπρεψε στην πορεία της στο Hungaroring.

AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins completed her first #F1 test piloting the AMR21 in Budapest last week. Showcasing a strong performance, Jessica achieved a lifetime ambition to drive an F1 car, and became the first woman to do so since 2018. — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023

«Το να οδηγήσω την AMR21 ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα και ένα όνειρο που ήμουν έτοιμη να εκπληρώσω εδώ και πολύ καιρό. Θα συνεχίσω να πιέζω για περισσότερα και, στην πορεία, θέλω να εμπνεύσω άλλες γυναίκες και να τις ενημερώσω ότι πρέπει να ακολουθήσουν το όνειρό τους ανεξάρτητα από το τι είναι αυτό», δήλωσε η Χόκινς.

“This has made every bit of blood, sweat and tears worth it.” Last week, following months of preparation, AMF1 Team Driver Ambassador @1JessicaHawkins drove an #F1 car for the very first time, getting behind the wheel of the AMR21 in a private test at the Hungaroring. pic.twitter.com/nrJalJXlo8 — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 26, 2023

Η F1 δεν είχε μία γυναίκα να ξεκινάει ένα Grand Prix από τότε που η Λέλα Λομπάρντι αγωνίστηκε στην Αυστρία το 1976. Αυτή και η Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις είναι οι μοναδικές γυναίκες που έχουν αγωνιστεί στη Formula 1 από τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, το 1950. Η τελευταία γυναίκα που οδήγησε μονοθέσιο της F1 ήταν η Κολομβιανή, Τατιάνα Καλντερόν, η οποία ήταν οδηγός δοκιμής στη Sauber και οδήγησε το μονοθέσιο στο Μεξικό τον Οκτώβριο του 2018.

Η αποκλειστικά γυναικεία συμμετοχή της W Series έληξε άδοξα, μετά από τρεις σεζόν, λόγω έλλειψης οικονομικής υποστήριξης, αλλά η F1 Academy, που δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται οικονομικά από τους ιδιοκτήτες του αθλήματος, έχει δηλώσει πως έχει στόχο να δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη διαδρομή για τις γυναίκες, ανεβαίνοντας ακόμη και στο τελευταίο σκαλί, αυτό της F1.

Ωστόσο, η διευθύνουσα σύμβουλος της Ακαδημίας, Σούζι Βολφ, ξεκαθάρισε ότι μπορεί να πάρει έως και μία δεκαετία για να φέρει μια γυναίκα οδηγό στη F1. Τον επόμενο χρόνο η F1 Academy θα ενταχθεί επίσημα στο ημερολόγιο της F1, ως αγώνας υποστήριξης.//ΦΚ