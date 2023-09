FP3 Ιταλίας: Με “άρωμα” Σάινθ αλά… Ferrari λίγο πριν το Qualifying

Στην κορυφή των ελεύθερων δοκιμών ξανά ο Κάρλος Σάινθ, λίγο πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών στην Μόντσα.

Με μερικές ώρες να μας χωρίζουν από το Qualifying για την διαμόρφωση του αγωνιστικού grid του Grand Prix της Μόντσα, ο Ισπανός οδηγός της Ferrari εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες ελεύθερες δοκιμές και πραγματοποίησε το ταχύτερο πέρασμα του session, όπως έκανε στο δεύτερο, την Παρασκευή 01/09.

Ο Ισπανός τονίζει την βελτίωση της Ferrari καλύτερα από τον Μονεγάσκο ομόσταυλό του, Σαρλ Λεκλέρ (4ος). Ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούς Χάμιλτον ολοκλήρωσαν στην 2η και στην 3η θέση, αντίστοιχα.

Οι κατατακτήριες θα λάβουν χώρα στην Μόντσα, το Σάββατο 02/09, 17.00μμ ώρα Ελλάδος.//ΓΚ

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, οι χρόνοι και οι γύροι των οδηγών:

🏁 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁

Sainz tops the session for the second time this weekend… and that's your lot for practice!

Next up: QUALIFYING 🤤#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/taRiNngdt7

— Formula 1 (@F1) September 2, 2023