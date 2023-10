Έκπληξη με poleman τον Λεκλέρ | 1-2 η Ferrari στο Μεξικό

Poleman για 22η φορά στην καριέρα του έγινε ο Μονεγάσκος πιλότος του ιταλικού κολοσσού και αυτή την φορά το κατάφερε στο “Ερμάνο Ροντρίγκεζ”, με τον ομόσταυλό του, Κάρλος Σάινθ, να ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Την τριαδα συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν, με τον… γηπεδούχο Σέρτζιο Πέρεζ, να εκκινεί από την 5η θέση.

Σαν να είναι ο τελευταίος του αγώνας. Έτσι αγωνίζεται κάθε φορά ο Μαξ Φερστάπεν, ακόμη και αν το φετινό πρωτάθλημα έχει ήδη κριθεί, όντας στο παλμαρέ του. Ωστόσο, δεν έχει σκοπό να σταματήσει εκεί και θα συνεχίσει να προσθέτει θετικά αποτελέσματα στο βιογραφικό του. Αυτή τη φορά πάντως, ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να εξασφαλίσει την πρώτη θέση στο grid του Μεξικού, με τον ομόσταυλό του να εκκινεί από την δεύτερη θέση.

Το Q1:

Με την πίστα να βρίσκεται στους 46 βαθμούς Κελσίου, οι αντιξοότητες που κλήθηκαν οι οδηγοί να αντιμετωπίσουν ήταν… ακραίες. Ωστόσο, μιλάμε για είκοσι υπέρ-αθλητές, οι οποίοι “δάμασαν” το σιρκουί της Κεντρικής Αμερικής, με τους Μάγκνουσεν και Γκασλί να δίνουν πρώτοι το “παρών” στο session των κατατακτήριων δοκιμών. Μάλιστα, ο ταχύτερος χρόνος δεν άργησε να τεθεί και μάλιστα πραγματοποιήθηκε από τον Σέρτζιο Πέρεζ, τον “ήρωα” του “Ερμάνο Ροντρίγκεζ“, γράφοντας το 1:18.553.

Πέντε λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου κομματιού του Qualifying, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο φρόντισε να κάνει… ηχηρή την παρουσία του και σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση. Βέβαια, για όλους όσους δεν το θυμούνται, ο Αυστραλός οδηγός της Alpha Tauri έκανε το “comeback” του στο Grand Prix του Όστιν, αφότου ανάρρωσε από τον τραυματισμό του με το σπασμένο χέρι.

Η μεγάλη στιγμή όμως, ήταν το τετ-α-κε του Φερνάντο Αλόνσο, στην 3η στροφή, η οποία επέφερε την κίτρινη σημαία και σταμάτησε τις προσπάθειες όλων των οδηγών, όπως και του Λάντο Νόρις, ο οποίος θα εκκινήσει από την 19η θέση. Για την ιστορία, οι δύο οδηγοί της McLaren ήταν από τους πρώτους που βγήκαν στην πίστα και αυτό είχε αποφασισθεί με στόχο να αποφύγουν τυχών σημαίες στην λήξη του session, έχοντας έναν καλό χρόνο για να μπουν στο Q2, αλλά λόγω της κίνησης κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Λίγο νωρίτερα, πριν το συμβάν, οι αγωνοδίκες κατέγραψαν μία ενδεχόμενη παραβίαση του Μαξ Φερστάπεν στην έξοδο από τα pit.

Αυτό όμως, δεν είναι το μόνο γεγονός που η FIA θα εξετάσει, αφού πρόκειται να ερευνηθεί και το θέμα Ράσελ–Νόρις–Ζου, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τις εντολές των αγωνοδικών και είχαν σε υπέρτατη ισχύ τον χρόνο Δέλτα. Ακόμη ένα συμβάν που έχουν σημειώσει, είναι πως ο Λιούις Χάμιλτον δεν έριξε τον ρυθμό του και την ταχύτητα του, καθώς η κίτρινη σημαία κυμάτιζε στο πρώτο sector.

Εκτός Q2 έμειναν οι (από τον 16ο έως τον 20ο): Οκόν, Μάγκνουσεν, Στρολ, Νόρις, Σάρτζεντ.

Το Q2:

Με όλα αυτά που συνέβησαν στο πρώτο session, η Red Bull έβγαλε αμέσως και τους δύο οδηγούς της στην πίστα, φορώντας τους ολόφρεσκα σετ μαλακών ελαστικών. Παράλληλα, ο Λάντο Νόρις πραγματοποίησε δηλώσεις σχετικά με την εκκίνηση της Κυριακής (29/10), η οποία θα τον βρει από την 19η θέση: «Μου είπαν να μπω στα pit (σ.σ. για να αλλάξουμε σε μεσαία ελαστικά) για κάποιον λόγο. Ο ρυθμός ήταν καλός, τότε έκανα μερικά λάθη στον γύρο μου και μετά ήρθε η κίτρινη σημαία. Είχα μία ευκαιρία και δεν την άρπαξα».

Στα μέσα στου Q2, οι Stewards μας ενημέρωσαν για ακόμη ένα συμβάν το οποίο θα ερευνήσουν, αλλά μετά τον αγώνα, και αυτό είναι ανάμεσα στον Λόγκαν Σάρτζεντ και τον Γιούκι Τσουνόντα, από το Q1. Λίγο αργότερα, νέα ειδοποίηση ήρθε για καταγεγραμμένο ύποπτο γεγονός και αυτό είχε να κάνει με τον εξοπλισμό της Williams. Σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον, να σημειωθεί πως το 2023, η Formula 1 και η FIA θέλησαν να προσθέσουν κι’ άλλους αγωνοδίκες, για περισσότερο έλεγχο και δικαιοσύνη στις αποφάσεις. Έτσι κι έκαναν.

Αν και με την ολοκλήρωση του δεύτερου κομματιού ο Αλεξάντερ Άλμπον έδειξε να είναι ξανά η έκπληξη, περνώντας στην κορυφαία 10άδα, ο χρόνος του σβήστηκε και στην θέση του πέρασε ο Γκουάνγιου Ζου.

Εκτός Q3 έμειναν οι (από τον 11ο έως τον 15ο): Γκασλί, Χούλκενμπεργκ, Αλόνσο, Άλμπον, Τσουνόντα.

Το Q3:

Με τους Φερστάπεν, Χάμιλτον και Ράσελ να βρίσκονται υπό εξέταση από την FIA, το τελευταίο session των κατατακτήριων δοκιμών ήταν η ευκαιρία του Σέρτζιο Πέρεζ να κερδίσει την pole position στο Μεξικό, στην πατρίδα του, για πρώτη φορά και να γράψει το όνομά του στην λίστα των οκτώ διαφορετικών οδηγών που ήταν poleman τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αφού η Ferrari έκανε το 1-2, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην κορυφή και τον Κάρλος Σάινθ να ακολουθεί, αφού ο Μαξ Φερστάπεν δεν μπόρεσε να βελτιώσει τον χρόνο του από την 3η θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Your final classification after that fascinating session!

