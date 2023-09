Δεν αποκλείει την επιστροφή του στην F1 ο Φέτελ

Καθόλου δεν απέκλεισε την πιθανότητα επιστροφής του στο κορυφαίο πρωτάθλημα των τεσσάρων τροχών ο Γερμανός πρώην οδηγός, τονίζοντας όμως πως αν γίνει αυτό, θα γίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Το 2022 είδε έναν τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Σεμπάστιαν Φέτελ να αποχωρεί από τη Formula 1 και να αποσύρεται εντελώς από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο 36χρονος φάνηκε να βρίσκεται ακόμα σε… συμπαθητική φόρμα, αφού οδήγησε την RB7 στο Νορντσλάιφε Νίρμπουργκρινγκ. Ο Φέτελ δέχτηκε ερώτηση από τον θρύλο του motorsport, Μάρτιν Μπραντλ ο οποίος ρώτησε σχετικά με τις πιθανότητες να ξαναμπεί ο Γερμανός στο κόκπιτ ενός μονοθεσίου F1.

Sebastian Vettel says he "can't exclude" the possibility of coming out of retirement to return to the Formula 1 grid.#F1 #Vettel pic.twitter.com/bhPUCLxJY4

