Ασταμάτητος ο Φερστάπεν, νίκησε και στο Sprint του Όστιν

Ολλανδός από… ατσάλι. Δεν χαμπαριάζει τίποτα ο 26χρονος πιλότος της Red Bull και κάνει επίδειξη του παλμαρέ του, σαρώνοντας στο mini race του Τέξας. Όλα τα βλέμματα στον αγώνα της Κυριακής, με τον “Super Max” να καραδοκεί για την pole position του Λεκλέρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν λέει να αφήσει ένα Grand Prix για κάποιον άλλον και με αέρα τρις παγκόσμιου πρωταθλητή “άλωσε” και το Sprint στις ΗΠΑ. Από πίσω του ολοκλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον, στην 2η θέση, και ο Σαρλ Λεκλέρ, στην 3η.

Το Sprint

Μόλις τα φώτα έσβησαν, ο πιλότος της αυστριακής ομάδας έφυγε με πολύ καλή εκκίνηση, όπως και Βρετανός οδηγός της Mercedes, ο οποίος προσπέρασε τον Μονεγάσκο της Ferrari. Στον πρώτο γύρο, στην 12η στροφή, ο Κάρλος Σάινθ “μονομάχησε” με τον άλλοτε ομόσταυλό του στην McLaren, Λάντο Νόρις, και ανέβηκε στην 4η θέση. Ωστόσο, οι δύο τους είχαν επαφή μεταξύ τους, αλλά συνέχισαν να αγωνίζονται.

Στον 3ο γύρο, ο Σέρχιο Πέρεζ επιτέθηκε για δεύτερη φορά στον Όσκαρ Πιάστρι, με φόντο την 6η θέση, αλλά κάτι δεν πήγε καλά με τον Αυστραλό οδηγό και όχι μόνο έχασε την 6η θέση από τον Μεξικανό, αλλά κατέληξε στην 8η, αφού τον προσπέρασε και ο Τζορτζ Ράσελ. Ωστόσο, οι αγωνοδίκες κατέγραψαν μάχη των δύο τελευταίων, αφού ο οδηγός της Mercedes πέρασε εκτός πίστας για να προσπεράσει εκείνον της McLaren. Τρεις γύρους μετά, η απόφαση έδωσε 5’’ ποινή στον Ράσελ, την στιγμή που ο Φερστάπεν έκανε παράπονα στο team radio για το μονοθέσιο και τον τρόπο που οδηγείται.

Στον 8ο γύρο, ο Πιάστρι και ο Άλμπον είχαν την δική τους στιγμή, με τους Stewards να χρειάζεται να παρέμβουν πάλι, σημειώνοντας το περιστατικό για έξοδο από την πίστα και ύπαρξη πλεονεκτήματος. Παράλληλα, Νόρις και Σάινθ συνέχισαν να μας προσφέρουν θέαμα, με τον πρώτο να ανεβαίνει στην 4η θέση ξανά. Στα 11 από τα 19 περάσματα, ο Πέρεζ προσπέρασε τον Σάινθ, με τον πιλότο της Red Bull να βρίσκεται 5ος.

Δύο γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Λανς Στρολ χάνει τον έλεγχο των φρενών του και αναγκάζεται να μπει στα pit για την απόσυρση του μονοθεσίου του.//ΓΚ.

Τα αποτελέσματα:

#F1SPRINT CLASSIFICATION

Verstappen romps to a third Sprint win of the season

Norris wasn't far off catching Leclerc for third 👀#F1 #USGP pic.twitter.com/ALs0pU5p7k

— Formula 1 (@F1) October 21, 2023