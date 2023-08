Στο πλευρό του Νγκάνου ο Τάισον

Ο “αστέρας” των μικτών πολεμικών τεχνών θα έχει στο τεχνικό επιτελείο του τον θρύλο των βαρέων βαρών, όταν θα αντιμετωπίσει τον νυν πρωταθλητή του WBC, Τάισον Φιούρι, στον αγώνα που θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου στην Σαουδική Αραβία.

Ο Φράνσις Νγκάνου και ο Μάικ Τάισον επιβεβαίωσαν την συνεργασία μέσω του Riyadh Season, του ετήσιου φεστιβάλ ψυχαγωγίας και αθλητισμού που εφέτος θα αρχίσει με αυτόν τον πολυαναμενόμενο αγώνα.

«Δεν είναι μυστικό ότι υποστηρίζω 100% τον Νγκάνου σε αυτήν την αναμέτρηση των πρωταθλητών», δήλωσε ο Τάισον, ο οποίος θα βρίσκεται στην… γωνία του Νγκάνου και πρόσθεσε:

«Διαθέτει μια εξαιρετικά σκληρή γροθιά και όταν προσγειωθεί τελειώνει το παιχνίδι. Ανυπομονώ να συνεργασθώ με τον Νγκάνου και να τον βοηθήσω να περάσει από το οκτάγωνο στο ρινγκ του μποξ», εξήγησε ο Αμερικανός, ο οποίος ωστόσο διατηρεί καλές σχέσεις και με τον Βρετανό πυγμάχο, ο οποίος του… χρωστάει το μικρό του όνομα.

Ο Νγκάνου δεν έχει ρεκόρ επαγγελματικής πυγμαχίας, αλλά ο 36χρονος Καμερουνέζος μαχητής έχει την φήμη του τρομακτικού puncher, όταν έγινε πρωταθλητής βαρέων βαρών UFC, έναν τίτλο που διατήρησε μέχρι την αποχώρησή του τον Ιανουάριο λόγω της διαμάχης του με τον πρόεδρο του οργανισμού.

Ο έμπειρος πρωταθλητής από την Αφρική, ο οποίος έχει κερδίσει 17 από τους 20 επαγγελματικούς του αγώνες UFC, συμπεριλαμβανομένων 12 με νοκ άουτ, αναμένεται να κερδίσει περισσότερα χρήματα σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στον Τάισον Φιούρι από ό,τι σε ολόκληρη την καριέρα του στο UFC.

«Το να καλέσω τον Τάισον είναι μια από τις καλύτερες αποφάσεις που μπορώ να πάρω. Η εμπειρία του και το IQ του στην πυγμαχία θα είναι σημαντικά για την βελτίωση της τεχνικής μου υπό την καθοδήγησή του για να κερδίσω αυτόν τον σούπερ αγώνα», σχολίασε σχετικά.

Ο τίτλος WBC του αήττητου Φιούρι (33 νίκες, μία ισοπαλία) δεν θα αμφισβητηθεί κατά την διάρκεια αυτού του αγώνα επίδειξης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής πυγμαχίας.//Λ.

Excited to get some tips from the best 😏 #FuryNgannou https://t.co/agW6Jq1s7K

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 3, 2023