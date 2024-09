Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο stakeholders’ event του προγράμματος DEPART για την ανάπτυξη βιώσιμου αθλητικού τουρισμού

Tο πρώτο stakeholders’ event που διοργανώνεται στα πλαίσια του έργου “Support the Development of a Sustainable Sports Tourism in Europe” (DEPART), θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024, στις 12:00, στις εγκαταστάσεις του OK!Thess στη Θεσσαλονίκη.

Το DEPART πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Europe και εστιάζει στην ανάπτυξη του βιώσιμου αθλητικού τουρισμού, ο οποίος θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εμπλεκόμενων περιφερειών.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με το έργο, τα προσδοκόμενα αποτελέσματά του, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση των δράσεων και των πολιτικών που προωθεί το έργο.

Η εστίαση του DEPART είναι στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου αθλητικού τουρισμού που βασίζεται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των εμπλεκόμενων περιοχών. Το έργο θα διερευνήσει καλές πρακτικές στον αθλητικό τουρισμό και απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της εφαρμογής των περιφερειακών πολιτικών στον τομέα του Βιώσιμου Αθλητικού Τουρισμού Επικεφαλής εταίρος στο έργο είναι η Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ και Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Κοσμήτορας της Σχολής, κ. Κώστας Αλεξανδρής. Το έργο υποστηρίζεται από τη Δρ. Ελένη Ανωυρκάτη από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι, ειδική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.//ΑΦ