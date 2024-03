Παρίσι 2024: Αντιδράσεις για την επίσημη αφίσα

Αρκετοί δεξιοί και ακροδεξιοί ηγέτες στη Γαλλία αμφισβήτησαν σήμερα την Τρίτη την επίσημη αφίσα των Ολυμπιακών Αγώνων που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα (4/3), η οποία δεν φέρει τη σημαία της χώρας, ούτε τον χριστιανικό σταυρό στο μέγαρο των Απομάχων στο Παρίσι.

Περισσότερο πολιτική παρά καλλιτεχνική, η κριτική προέκυψε στο κοινωνικό δίκτυο X, πρώην twitter.

Από εκείνους που αντέδρασαν άμεσα, η επικεφαλής της λίστας του εθνικιστικού κόμματος “Reconquête” στις ευρωεκλογές, η Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν: «Γιατί σβήσατε τον σταυρό στην κορυφή του τρούλου των Απομάχων; Γιατί όχι γαλλική σημαία; Τι νόημα έχει η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στη Γαλλία αν είναι για να κρύψουμε τι είμαστε;».

Ο ανταγωνιστής της στο “Les Républicains”, Φρανσουά Χαβιέ Μπελαμί, κατήγγειλε αυτούς που «είναι έτοιμοι να αρνηθούν τη Γαλλία σε σημείο παραμόρφωσης της πραγματικότητας για να ακυρώσουν την ιστορία της», εστιάζοντας στον σταυρό που «αποτελεί το βαθύ νόημα».

Αυτός ο θόλος «δεν είναι αυτός ενός σούπερ μάρκετ αλλά ενός παρεκκλησιού», πρόσθεσε ο βουλευτής και πρόεδρος του “Gaullist The Republicans”, Ερίκ Σιοτί, για τον οποίο η αφίσα «απορρίπτει την ίδια την ταυτότητα αυτού του κτιρίου καθώς και τη γαλλική ιστορία».

Ο Τζόρνταν Μπαρντελά, πρόεδρος της εθνικής συσπείρωσης (Rassemblement Νational) και επικεφαλής της λίστας του κόμματός του για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, κατηγόρησε «την περιφρόνηση για την τρίχρωμη σημαία μας, την ακύρωση της χριστιανικής μας κληρονομιάς, το μεγάλο σβήσιμο της ταυτότητάς μας».

Το έργο του εικονογράφου Ούγκο Γκατονί είναι «σκανδαλώδες», είπε ο Νικολά Ντιπόν Αινιάν, κρίνοντας ότι «η Γαλλία ατιμάζει τον εαυτό της αρνούμενος την ιστορία και τον πολιτισμό της».//Λ.

A picture’s worth a thousand words, here are the 2 iconic posters of our Games: one Olympic and one Paralympic.

Together, they form one big story, that of #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/kpAVESYWJC

— Paris 2024 (@Paris2024) March 5, 2024