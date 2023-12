Με ουδέτερη σημαία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού οι Ρώσοι και Λευκορώσοι αθλητές

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πήρε την απόφαση να επιτρέψει σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού υπό… ουδέτερη σημαία.

Παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα από άλλα κράτη, που ασκούσαν πιέσεις για τη μη συμμετοχή αθλητών από τις εν λόγω χώρες, η ΔΟΕ αποφάσισε να επιτρέψει τη συμμετοχή μερικών αθλητών, οι οποίοι πάντως θα αγωνιστούν το ερχόμενο καλοκαίρι υπό ουδέτερη σημαία.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Παρασκευής (8/12), η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωστοποίησε την απόφασή της, όπως και τα αυστηρά μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν ώστε ένας αθλητής από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να μπορέσει να δώσει το

“παρών”.

Μεταξύ άλλων, απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, ενώ παράλληλα όποιος έχει ενεργό ρόλο ή υποστηρίζει ανοικτά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Τέλος, δεν θα πρέπει να φέρουν πουθενά μαζί τους ή πάνω τους, τα χρώματα και τη σημαία των χωρών τους κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.//ΑΤ

Strict eligibility conditions in place as IOC Executive Board approves Individual Neutral Athletes (AINs) for the Olympic Games Paris 2024.

Read: https://t.co/j4qeeE0mxM pic.twitter.com/pLk0aKjL0F

— IOC MEDIA (@iocmedia) December 8, 2023