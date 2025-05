Η EHF κινεί νομική διαδικασία για τον αγώνα της ΑΕΚ με την Αλκαλόιντ

Αναλυτικά η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης παρέδωσε την Τρίτη κάθε σχετική πληροφορία που έχει στην κατοχή της στα νομικά της όργανα και ζήτησε την κίνηση νόμιμων διαδικασιών κατά των σωματείων της Αλκαλόιντ και της ΑΕΚ.

Αυτό το βήμα έγινε μετά την ακύρωση του δεύτερου αγώνα του τελικού του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ανδρών της EHF μεταξύ των δύο συλλόγων την Κυριακή 25 Μαΐου.

Οι πληροφορίες που έδωσε η EHF στα νομικά όργανα, μεταξύ άλλων, σχετίζονται με τη διανομή εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους φιλάθλους από την Αλκαλόιντ ενόψει του αγώνα, καθώς και με την άρνηση της ΑΕΚ να μπει στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του αγώνα.

Και οι δύο σύλλογοι έχουν κληθεί να υποβάλλουν στις δηλώσεις τους αντίστοιχα στοιχεία από την πλευρά τους, για να ληφθούν υπόψη από τα νομικά όργανα.

Περαιτέρω επικοινωνία θα παρέχεται μόνο μετά τη λήψη νομικής απόφασης».

The EHF on Tuesday has handed over all relevant information in its possession to its legal bodies and asked for the initiation of legal procedures against the clubs of HC Alkaloid and AEK Athens.



