Συνεχίζει στην Ζενίτ ο Ερτέλ

Κάτοικος Ρωσίας θα συνεχίσει να είναι ο Γάλλος γκαρντ καθώς ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης μέχρι το 2025, έπειτα από μία καλή ατομικά σεζόν.

Η ενίσχυση στο ρόστερ του Πασκουάλ έχει ξεκινήσει ήδη με δύο σπουδαίες μεταγραφές, αυτές του Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς από την Βαλένθια αλλά και του Κάιλ Κούριτς από την Μπαρτσελόνα.

Ωστόσο οι παραμονές συγκεκριμένων παικτών που έχουν καθοριστικό ρόλο στην ομάδα, έχουν μπει σε πρώτο πλάνο από τους ιθύνοντες της Ζενίτ, για αυτό μετά την ανανέωση για άλλον ένα χρόνο του Μόερμαν, σήμερα (14/7) ανακοίνωσε και την ανανέωση συμβολαίου του Ερτέλ.//MΛ

Zenit and Thomas Heurtel continue together as our club and the French point guard have agreed to extend contract until the summer of 2025 🦁🇫🇷 pic.twitter.com/319Vr1YnV2

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 14, 2023