Επίσημη ανανέωση του Μοερμάν στη Ζενίτ

Στην Αγία Πετρούπολη θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά ο Γάλλος φόργουορντ, με τους Ρώσους να ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλο ένα έτος.

Η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης κατάφερε να “κρατήσει” τον Αντριέν Μοερμάν στο ρόστερ της και τη νέα σεζόν, ανακοινώνοντας και επίσημα την παραμονή του Γάλλου ψηλού στο δυναμικό της.

Ο Μοερμάν προσέφερε αρκετές λύσεις στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ φέτος στο πρωτάθλημα της VTB League μετρώντας 8.5 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα.//Γ.

Adrien Moerman stays at Zenit for one more year ✍🏽

It will be great to be seeing you again, @moerman42 ✊🏽 pic.twitter.com/B6C6oxVe1N

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 9, 2023