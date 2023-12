Υπογράφει νέο συμβόλαιο ο Λαουτάρο Μαρτίνες

Οι “νερατζούρι” ήρθαν σε επέκταση συμφωνίας με τον Αργεντινό επιθετικό, που θα υπoφράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, και θα το κάνει πιο τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή της Serie A, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την Corriere dello sport, ο 26χρονος άσος έχει συμφωνήσει με τους Κυπελλούχους Ιταλίας για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028, με απολαβές στα 8 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντας τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Αργεντινός επιθετικός βρίσκεται στην ιταλική ομάδα από το 2017, με τους οποίους έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα, 2 Κύπελλα ενώ τη περσινή σεζόν έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκε από την Μάντσεστερ Σίτι με 1-0.//ΓΓ

