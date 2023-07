Υπογράφει για έναν χρόνο στην Ίντερ ο Κουαδράδο

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Γιουβέντους, ο 35χρονος Κολομβιανός μπακ/χαφ/εξτρέμ είναι έτοιμος για μία νέα περιπέτεια, την οποία θα περάσει στο Μιλάνο.

Μετά το θέμα Λουκάκου και το ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Βέλγο στράικερ, ο οποίος διένυσε την περασμένη σεζόν ως δανεικός από την Τσέλσι στην Ίντερ, ακόμα μία άτυπη “ανταλλαγή” έλαβε χώρα μεταξύ των δύο ιταλικών ομάδων.

Ο Χουάν Κουαρδάδο, έμεινε ελεύθερος από τη “Γηραιά Κυρία” τον Ιούνιο, μην έχοντας ανανεώσει το συμβόλαιό του και θα βρεθεί σύντομα στο Μιλάνο και την ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι.

Μία ελεύθερη μεταγραφή στην ουσία για τους φιναλίστ του UEFA Champions League οι οποίοι θα καλωσορίσουν πολύ σύντομα τον Κολομβιανό μπακ στο “Τζουσέπε Μεάτσα“. Πρόκειται για μία συμφωνία η οποία θα κρατήσει τον Κουαδράδο στους “νερατζούρι” μόνο έναν χρόνο.//ΓΑ.

Inter are planning for Juan Cuadrado's medical tests on Tuesday. The agreement with Colombian right back is valid until June 2024. ⚫️🔵🇨🇴

Cuadrado wants to join Inter, he accepted immediately. pic.twitter.com/vsuLm7Fc7j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023