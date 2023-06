Υπέγραψε στην Τότεναμ ο Μάντισον

Τέλος εποχής για τον 26χρονο μέσο στη Λέστερ καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα την ακολουθήσει στην Championship και θα μετακομίσει στο Λονδίνο για τα “σπιρούνια”.

Ο Τζέιμς Μάντισον αναμένεται να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, καθώς μετά από μια πενταετία στη Λέστερ ετοιμάζει βαλίτσες για το Λονδίνο. Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτζιο Ρομάνο η Τότεναμ επιχειρεί να τον κάνει δικό της καταβάλλοντας 46 εκατομμύρια στις “αλεπούδες”.

Ο 26χρονος μέσος, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία στις σεζόν του στη Λέστερ αναμένεται να εισπράξει τη δουλεία και την προσπάθεια με μία μεγάλη μεταγραφή, με του “πετεινούς” να επωφελούνται από τον υποβιβασμό των “αλεπούδων”

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ο Μάντισον πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Τότεναμ, με την ομάδα να βγάζει από τα ταμεία της 46 εκατομμύρια ευρώ.//Μ

James Maddison has signed contract as new Tottenham player. Medical done in the morning as expected. ⚪️✅ #THFC

Here we go confirmed — just waiting for club statement to announce £40m deal. pic.twitter.com/18whgY1XAs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2023