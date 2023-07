Υπέγραψε στην Ατλέτικο ο Αθπιλικουέτα!

Οι “ροχιμπλάνκος” ολοκλήρωσαν το “deal” με τον 34χρονο Ισπανό αμυντικό, ο οποίος συμφώνησε με τους Μαδριλένους με διετές συμβόλαιο.

Όπως είχε γίνει γνωστό ήδη, η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε σε όλα με τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα και απομένουν μόνο τα… τυπικά της υπόθεσης τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 34χρονος Ισπανός αμυντικός προτίμησε τη μεταγραφή του στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ατλέτικο και επιστρέφει στην Ισπανία μετά από 11 χρόνια παρουσίας του στους “μπλε” του Λονδίνου με διετές συμβόλαιο για 1+1 χρόνια//Γ.

Understand César Azpilicueta’s contract at Atlético Madrid will be valid until June 2025 — can confirm it’s two year deal as revealed on Friday, not 1+1 ⚪️🔴 #Atleti

It will be signed next week, it’s done as Chelsea have accepted to let him leave for free, matter of respect. pic.twitter.com/bnVKfdLCOT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023