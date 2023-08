Βρήκε τον αντικαταστάτη του Κιμ Μιν-Τζάε η Νάπολι

Οι πρωταθλητές Ιταλίας αποδυναμώθηκαν στην άμυνα μετά την αποχώρηση του Νοτιοκορεάτη στόπερ και σκοπεύουν να επενδύσουν στον 22χρονο Βραζιλιάνο, Νάταν, της Μπραγκαντίνο.

Ενίσχυση από την Λατινική Αμερική για την αμυντική γραμμή της ομάδας του Ρούντι Γκαρσία, που ψάχνει έναν παίκτη για τη πίσω γραμμή, μετά τη μεταγραφή του Κιμ Μιν-Τζάε στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο παίκτης που αναμένεται να καλύψει το κενό του είναι ο Νάταν, ένας 22χρονος Βραζιλιάνος, που αγωνίζεται στη πατρίδα του με τη φανέλα της Μπραγκαντίνο. Το κόστος της μετακίνησής του στην Ευρώπη αναμένεται να φθάσει στα 10 εκατομμύρια ευρώ.//ΜΠ.

Napoli are set to sign Natan from Red Bull Bragantino, here we go! Brazilian club has accepted conditions of the final proposal 🔵🇧🇷 #SerieA

Natan will replace Kim Min-jae as deal worth €10m package add-ons included is being finalised. pic.twitter.com/1ebtannSue

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2023