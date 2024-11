«Βγάζει στο… σφυρί τον Γιάρεμτσουκ ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι μετά την αποχώρηση των Ελ Αραμπί και Γίοβετιτς κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι για την αγορά επιθετικού. Ο εκλεκτός για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ωστόσο ο Ουκρανός επιθετικός δεν έχει εκπληρώσει τις προσδοκίες που είχαν οι Πειραιώτες, έχοντας βρει δίχτυα μόνο μια φορά.

Ο άλλοτε επιθετικός της Μπρίζ δεν έχει καταφέρει ακόμα να αφήσει το στίγμα του στην “ερυθρόλευκη” επίθεση, ενώ έχει πέσει και στην ιεραρχία των στράικερ πίσω από Ελ Κααμπί και Κωστούλα. Μάλιστα ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει βγάλει στο “σφυρί” τον 28χρονο επιθετικό με την πιθανή τιμή πώλησης να εκκινεί από τα έξι εκατ. ευρώ. //ΝΚ.

