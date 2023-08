Τσάβι: «Ο Ντεμπελέ μου είπε ότι θέλει να φύγει»

Το μίνι σίριαλ των τελευταίων ημερών είναι η υπόθεση του Ουσμάν Ντεμπελέ, με την Παρί Σεν Ζερμέν να έχει συμφωνήσει με τον Γάλλο εξτρέμ, κάτι που παραδέχτηκε ο προπονητής των “μπλαουγκράνα”.

Ο Τσάβι μετά την φιλική επικράτηση της Μπαρτσελόνα σε βάρος της Μίλαν με 1:0 τοποθετήθηκε για τον ποδοσφαιριστή και την διαφαινόμενη αποχώρηση του για το Παρίσι. Συγκεκριμένα είπε: «Ο Ντεμπελέ ήρθε και μου είπε ότι θέλει να φύγει, έχει μια προσφορά από την Παρί την οποία δεν μπορούμε να ισοφαρίσουμε». Όπως φαίνεται, ο Γάλλος θα επαναπατριστεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.//ΣΠ.

🎙️ Xavi: “Dembélé came and told me he wanted to leave. He has an offer from PSG that we cannot match.” pic.twitter.com/VHfeB065mj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 2, 2023