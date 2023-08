Τρίτη πρόταση της Αλ Χιλάλ για Μίτροβιτς

Αποφασισμένος να κάνει δικό του τον Σέρβο σέντερ φορ φέρεται να είναι ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, καθώς προσφέρει 46 εκατομμύρια λίρες στη Φούλαμ.

Μετά από δύο “άκυρα”, οι Σαουδάραβες επέστρεψαν στους Λονδρέζους με τρίτη πρόταση. Ο σύλλογος από τη Μέση Ανατολή, κυνηγάει τον Μίτροβιτς από το ξεκίνημα του μεταγραφικού “παραθύρου”, αφού τον προορίζει για βασικό στην κορυφή της επίθεσης. Οι πρώτες δύο προσφορές έφταναν τα 30 και τα 35 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, όμως η Φούλαμ τις απέρριψε αμφότερες.

Σύμφωνα με την “StandardSport”, η Αλ Χιλάλ κάνει ακόμα μία προσπάθεια για τον 28χρονο επιθετικό και αυτή τη φορά, η πρόταση ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια σε ευρώ. Οι Σαουδάραβες γνωρίζουν πως αυτά τα χρήματα είναι κοντά σε αυτά που ζητούν οι “κότατζερς” και ευελπιστούν να επιτευχθεί επιτέλους μία συμφωνία.

Στην περίπτωση της αποχώρησης του διεθνή επιθετικού από το Λονδίνο, οι διοικούντες ετοιμάζονται να τον αντικαταστήσουν με τον Φολαρίν Μπαλογκάν της Άρσεναλ.

🚨 #Arsenal striker Folarin #Balogun is high on Fulham's replacement list for #Mitrovic.

Al-Hilal's £46million offer for Mitrovic remains in place and has neither been accepted nor rejected. ⚪️

[Via @NizaarKinsella] pic.twitter.com/wgiIpufnfQ

