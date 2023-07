Θέλει Μπάγερν ο Γουόκερ

Μετρημένες είναι οι μέρες του 33χρονου δεξιού μπακ στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς εξέφρασε στον προπονητή του, Πεπ Γκουαρδιόλα, την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Βαυαρούς.

Ενθαρρυντικά μηνύματα λαμβάνει από Αγγλία μεριά η Μπάγερν, αφού σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της ομάδας, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Κάιλ Γουόκερ έχει γνωστοποιήσει στον Πεπ Γκουαρδιόλα την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ για το Μόναχο.

Οι Βαυαροί έχουν ήδη συμφωνήσει σε όλα με τον Άγγλο μπακ, για ένα συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν μπει σε διαπραγματεύσεις με τους “πολίτες” για το ποσό της αγοράς του παίκτη

Το συμβόλαιο του Γουόκερ με τη Σίτι λήγει σε 12 μήνες και δεν υπάρχει λόγος καταπώς φαίνεται, ο σύλλογος να προσπαθήσει να τον πείσει να μείνει, αφού η απόφασή του είναι ειλημμένη. Παρόλα αυτά, ο 33χρονος ταξίδεψε με τους “μπλε” του Μάντσεστερ στην Ιαπωνία για την προετοιμασία.

Η αποχώρηση του Γουόκερ, ίσως ανοίξει την “πόρτα” για τη Σίτι, ώστε να κινηθεί για τον Μπέντζαμιν Παβάρ της Μπάγερν ο οποίος θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων στόχων της ομάδας του Γκουαρδιόλα. Δεν αποκλείεται, οι δύο ομάδες να συμπεριλάβουν τους ποδοσφαιριστές τους στο τελικό ‘ντιλ”, κάνοντας έτσι μία άτυπη ανταλλαγή.//ΓΑ.

❗️Excl. News #Walker: He has informed #Guardiola about his decision that he wants to join FC Bayern now!

➡️ Walker, on his way to Japan with ManCity. But no problem for Bayern as all parties involved were aware of it. #MCFC

ℹ️ No agreements between the clubs yet. Bayern‘s… pic.twitter.com/pilGTJSgpS

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 19, 2023