Τέλος εποχής για Ντε Χέα

Έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ισπανού τερματοφύλακα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κάπως έτσι κλείνει ένα πολύ μεγάλος κύκλος για τους “κόκκινους διαβόλους”.

Παρελθόν αποτελεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος αποχαιρέτησε τον αγγλικό σύλλογο και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και η διοίκηση δεν του πρότεινε την ανανέωση.

Πάντως, ο 32χρονος Ισπανός θα μείνει στα βιβλία της ιστορίας των “κόκκινων διαβόλων”, αφού είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονιά της ομάδας, έχοντας αγωνιστεί σε 545 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.//ΜΠ.

An incredible servant, and an extremely special person.

Wishing you every success for the future, @D_DeGea ❤️#MUFC pic.twitter.com/tiIoZYPkJE

— Manchester United (@ManUtd) July 8, 2023