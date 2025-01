«Τελειώνει από Μπεσίκτας και υπογράφει στην ΑΕΚ ο Μαζουακού»

Όλος ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ έχει επικεντρωθεί στον παίκτη που θα έρθει για να ενισχύσει την αριστερή πλευρά της άμυνας. Πλήθος ονομάτων έχει προταθεί το τελευταίο διάστημα στο στρατόπεδο των “κιτρινόμαυρων” ωστόσο φαίνεται πως Ριμπάλτα και Αλμέιδα έχουν καταλήξει στον εκλεκτό.

Το όνομα αυτού ιδιαίτερα γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα, καθώς δεν είναι άλλος από τον Αρτούρ Μαζουακού. Ο Κονγκολέζος αριστερός μπακ που έχει περάσει από την χώρα μας με την φανέλα του Ολυμπιακού δεν υπολογίζεται στην Μπεσίκτας και όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει παρελθόν από τους “αετούς” της Κωνσταντινούπολης. Σε ένα τέτοιο καθεστώς δεν θα μπορούσε να μείνει ασυγκίνητη η “Ένωση” που σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα από τα διεθνή Μέσα και μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού θα επιστρέψει στη χώρα μας για να φορέσει όμως αυτή τη φορά τα “κιτρινόμαυρα”.

⚽️🇨🇩🇹🇷 Un divorce semble de plus en plus inévitable entre Arthur Masuaku et Besiktas. Aux dernières nouvelles, l’agent du joueur serait en Grèce depuis ce vendredi pour négocier avec AEK Athènes.



