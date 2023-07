Συμφώνησε με την Μάντσεστερ ο Χόιλουντ

Οι “κόκκινοι διάβολοι” ήρθαν σε συμφωνία με την Αταλάντα για τη μεταγραφή του 20χρονου επιθετικού, ο οποίος θα γίνει κάτοικος “Ολντ Τράφορντ” για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Ράσμους Χόιλουντ είναι ο… εκλεκτός του Έρικ Τεν Χαγκ για την κορυφή της επίθεσης στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η τελική συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές ήρθε και έτσι ο 20χρονος Δανός στράικερ της Αταλάντα θα “μετακομίσει” στο “Ολντ Τράφορντ”.

Το “deal” ανάμεσα στις δυο μεριές ανήλθε περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και έτσι ο 20χρονος επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων με τους “κόκκινους διαβόλους”.

Πλέον, απομένουν μόνο τα… τυπικά και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Υπενθυμίζεται πως ο Χόιλουντ ανήκε στην Αταλάντα μόλις για μια χρονιά αφού εντάχθηκε στην ομάδα από τη Στουρμ Γκρατζ και φέτος μέτρησε σε 42 συμμετοχές 16 γκολ και 7 ασίστ.//Γ.

Rasmus Højlund to Manchester United, here we go! Agreement reached right now with Atalanta 🚨🔴🇩🇰 #MUFC

Package will be around €70m with add ons, clubs preparing documents in the next 24 hours.

Højlund agreed 5 year deal ten days ago as he only wanted Manchester United. pic.twitter.com/MVN0ubeH7O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023