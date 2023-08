Συμφώνησαν Σίτι και Μπαρτσελόνα για Κανσέλο, ανακοινώνεται σύντομα

Τα χέρια φέρονται να έχουν δώσει για τον Πορτογάλο μπακ οι “μπλαουγκράνα” με τους “πολίτες”, με τα απαραίτητα έγγραφα να έχουν απομείνει μόνο για την ολοκλήρωση του δανεισμού του παίκτη.

Ένα βήμα πριν τη μετακίνησή του στην Καταλονία βρίσκεται ο Ζοάο Κανσέλο.

Με τις διαπραγματεύσεις να είναι αδιάκοπες τον τελευταίο καιρό, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε σε όλα τελικά με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον δανεισμό του 29χρονου μπακ με οψιόν αγοράς που θα φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το μόνο που έχει μείνει ουσιαστικά, είναι η… “χαρτούρα”, πριν ολοκληρωθεί το “ντιλ”. Ο Κανσέλο αναμένεται να βρεθεί στη Βαρκελώνη το βράδυ της Δευτέρας (28/8), ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ πριν ανακοινωθεί επίσημα.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB

João, prepared to travel to Barcelona tonight.

Loan deal with buy option clause included.

…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023