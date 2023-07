Συμφωνία Λέστερ – Νιουκάστλ για Μπαρνς

Μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις μένουν για την μετακίνηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού από την Λέστερ στις “καρακάξες”, οι οποίες βρίσκουν στο πρόσωπο του τον αντικαταστάτη του Σεν Μαξιμέν.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Ορνστάιν του “Τhe Athletic”, η Νιουκάστλ και η Λέστερ έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό γύρω στις 38 εκατ. λίρες για την μετακόμιση του Χάρβεϊ Μπαρνς στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ”, ο οποίος ήταν βασικός στόχος του Έντι Χάουϊ.

Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός από την πλευρά του ήθελε να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League και επέλεξε τις “καρακάξες”, που θα αγωνίζονται μάλιστα και στο Champions League τη σεζόν 2023-24.//ΣΠ

🚨 EXCL: Newcastle United have today reached agreement with Leicester City to sign Harvey Barnes. Deal for 25yo winger worth in region of £38m. Personal terms won’t be a problem. Another key target of head coach Eddie Howe landed @TheAthleticFC #NUFC #LCFC https://t.co/1mR25yBx1I

— David Ornstein (@David_Ornstein) July 19, 2023