«Στην Στουτγκάρδη ο Παυλίδης με 10 εκατ. ευρώ»

Ο γνωστός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα αποκάλυψε πως ο Έλληνας επιθετικός ετοιμάζει την μετακόμισή του από την Ολλανδία στη Γερμανία με αφορμή την πρόταση που κατέθεσε η ομάδα του Χένες, στην οποία προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης στην Αλκμάρ.

Ένα βήμα πριν την μεταγραφή του στη Στουτγκάρδη βρίσκεται ο Παυλίδης σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ από την Ιταλία. Ο Έλληνας επιθετικός προσέλκυσε τα βλέμματα του συλλόγου από την Γερμανία μετά από την πολύ καλή σεζόν που διένυσε με 22 γκολ και 14 ασίστ σε συνολικά 40 συμμετοχές.

Όπως αναφέρει ο Νικολό Σίρα, ο Παυλίδης είναι ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Στουτγάρδη. Η πρόταση των 10 εκατ. ευρώ και το ποσοστό μεταπώλησης δελέασε την διοίκηση της Αλκμαάρ και προχωρά στην παραχώρηση του

ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο σύλλογος από την Γερμανία έχει ήδη συμφωνήσει με τον παίκτη για πολυετές συμβόλαιο. //ΝΚ

