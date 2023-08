Στην Ουνιόν Βερολίνου ο Μπονούτσι

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η γερμανική ομάδα τα έχει βρει σε όλα με την Γιουβέντους και ο Ιταλός σέντερ μπακ ετοιμάζει βαλίτσες για το Βερολίνο.

Η Ουνιόν Βερολίνου σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο τα έχει βρει σε όλα με την “Βέκια Σινιόρα” και ετοιμάζεται να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον πολύπειρο Λεονάρντο Μπονούτσι.

ο 36χρονος αμυντικός έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με την Γιουβέντους αλλά όπως φαίνεται βρέθηκε η χρυσή τομή και ο παίκτης είναι έτοιμος να μετακομίσει στο Βερολίνο. Με την γερμανική ομάδα θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με προοπτική ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο.

Την περασμένη σεζόν ο Λεονάρντο Μπονούτσι πραγματοποίησε 26 συμμετοχές σκοράροντας δύο τέρματα σε 1.517 λεπτά συμμετοχής. Κάπως έτσι κλείνει ένας τεράστιος κύκλος για τον 36χρονο με τα χρώματα της Γιουβέντους, καθώς ο πολύπειρος στόπερ έχει διατελέσει παίκτης της “Μεγάλης Κυρίας” για 13 χρόνια με μια σεζόν διάλειμμα που αγωνίστηκε στη Μίλαν.

Πάντως οι πρωτευουσιάνοι δεν σταματάνε εκεί την ενίσχυση τους στα μετόπισθεν, καθώς σύμφωνα με το Athletic, πιέζουν την Τότεναμ για την απόκτηση του Τανγκάνγκα, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με την προοπτική πώλησης.

Leonardo Bonucci to Union Berlin, here we go! Verbal agreement reached, Italian CB leaves Juventus on permanent deal and joins Union ⚪️🔴🇮🇹 #UnionBerlin

Bonucci will travel to Berlin later today if all goes to plan.

Contract until June 2024, option for further season discussed. pic.twitter.com/pnL2VTlO6h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023