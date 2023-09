Στην Μπασακσεχίρ ως δανεικός ο Ντένις

Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται από την Παρασκευή (15/9) ο Νιγηριανός σέντερ φορ, για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον τουρκικό σύλλογο.

Μακριά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται το μέλλον του Εμάνουελ Ντένις, καθώς η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έχει συμφωνήσει με την Μπασακσεχίρ για την παραχώρηση του παίκτη. Ο 25χρονος θα βρεθεί στην γειτονική χώρα άμεσα, ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ πριν υπογράψει συμβόλαιο με τη “Φόρεστ”.

Emmanuel Dennis will travel today to Istanbul in order to complete his move to Istanbul Basaksehir 🛩️🇹🇷 #NFFC

Nottingham Forest approved loan deal with salary covered. NO buy option.

Medical booked, here we go confirmed. pic.twitter.com/7YAjmqe89z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2023