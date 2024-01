Στην Μπάγερν ο Μποέ

Τον 23χρονο Γάλλο αμυντικό ανακοίνωσαν οι Βαυαροί, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να επισημοποιεί τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Η Μπάγερν δαπάνησε 25 εκατ. ευρώ και έκανε δικό της τον Σασά Μποέ από την Γαλατάσαραϊ. Ο 23χρονος Γάλλος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο ως τον Ιούνιο του 2028.«Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα για μένα. Είναι τιμή μου να παίξω για μια τόσο μεγάλη ομάδα, όπως η Μπάγερν», ανέφερε το νέο απόκτημα των Βαυαρών.

🤝 FC Bayern have completed the signing of Sacha Boey from Galatasaray 🔴⚪

✍️ https://t.co/QJQ5275gNX#ServusSacha pic.twitter.com/wKRWkqN7JQ

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 28, 2024