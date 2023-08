Στην Αλ Αχλί ο Ιμπάνιεθ

Ακόμη μία σημαντική κίνηση από τους Σαουδάραβες, που έφθασαν σε συμφωνία με τη Ρόμα για την απόκτηση του Βραζιλιάνου στόπερ, η μεταγραφή του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παίκτης της Αλ Αχλί θα είναι για τα επόμενα τρία χρόνια ο Ρότζερ Ιμπάνιεθ, ο οποίος θα μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία, έπειτα από 3,5 χρόνια στην Ιταλία με τη φανέλα της Ρόμα, καθώς το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση, κάτι που θα συμβεί, μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί ο 24χρονος άσος.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός έχει καταγράψει 149 συμμετοχές με τους “τζιαλορόσι” σε όλες τις διοργανώσεις και η μεταγραφή του στην Αλ Αχλί αναμένεται να κοστίσει κάτι παραπάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να αναζητά πλέον έναν στόπερ για να καλύψει το κενό.//ΜΠ.

Roger Ibañez to Al Ahli, here we go! Deal in place for €28.5m guaranteed fee plus add-ons up to more than €30m total package for AS Roma 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Four year deal agreed, medical will take place today; exclusive story confirmed.

🇵🇱 Al Ahli will now focus on Zielinski. pic.twitter.com/4AO4KyDeB1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023